Champions League il programma del 28 gennaio | le partite tutte le italiane in campo dove vederle

Il 28 gennaio si svolge l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 202526. Tutte le squadre, italiane incluse, scendono in campo alle 21:00 per decidere chi accederà agli ottavi e chi invece dovrà lasciare la competizione. Un momento importante che coinvolge tutte le partecipanti e determina il destino delle squadre per questa fase del torneo.

Ottava e ultima giornata della fase campionato della Champions League 202526. Mercoledì 28 gennaio tutte e 36 le squadre partecipanti giocano in contemporanea alle ore 21: novanta minuti che si preannunciano ricchi di emozioni e che decreteranno le otto squadre qualificate direttamente agli ottavi di finale, le sedici formazioni che accederanno ai playoff e le dodici che verranno eliminate. 18 games kicking off simultaneously on Wednesday? #UCL pic.twitter.comNwkUz8XDgQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 26, 2026 Tutte le italiane in campo e la loro situazione. Saranno dunque in campo contemporaneamente, alle 21, tutte e quattro le squadre italiane che disputano la Champions League. 🔗 Leggi su Lapresse.it

