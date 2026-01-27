Champions | Conegliano e Milano signore in Europa è doppietta in trasferta

L'Imoco Conegliano si impone con un netto 3-0 contro lo Zeren ad Ankara, consolidando la propria posizione in Champions League. La squadra veneta, imbattuta in tutte le partite finora, ha dimostrato grande solidità e determinazione, confermandosi tra le protagoniste del torneo europeo. Questo risultato rafforza la leadership italiana nel volley femminile internazionale.

Nella quinta giornata di Champions League due successi per le italiane in campo. Conegliano vince per 0-3 ad Ankara contro lo Zeren e si qualifica ai quarti di finale della Champions League con un turno di anticipo. La gara, in discussione soltanto nei primi scambi del primo set, ha visto la squadra di Ofelia Malinov soccombere sotto gli attacchi di Haak (26 punti e 60% in attacco) e della superiorità delle pantere nella fase a muro (11-3) e nel servizio (7-1). Imoco che balza in testa alla pool D con 5 vittorie in 5 gare e 14 punti conquistati. Zeren di Ankara seconda a 11 punti (3 vittorie e due sconfitte, entrambe contro l’Imoco). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

