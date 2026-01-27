Cessata l' attività in convenzione con la Asl della dottoressa di base Vittoria D' Incecco
La Asl di Pescara avvisa gli assistiti della dottoressa Vittoria D’Incecco, medico di medicina generale per l’ambito territoriale di Pescara, che da martedì 27 gennaio, è cessato il rapporto di convenzione con l'azienda sanitaria locale. Si invitano pertanto gli assistiti interessati a effettuare.🔗 Leggi su Ilpescara.it
