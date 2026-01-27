Cervia all' Alberghiero un nuovo indirizzo di accoglienza turistica dedicato a sport e wellness

L’Istituto Tonino Guerra di Cervia introduce un nuovo indirizzo di accoglienza turistica dedicato a sport e wellness. La classe sperimentale, parte della Riforma 4+2 del Ministero dell’Istruzione, mira a formare professionisti specializzati in un settore in crescita. Le iscrizioni sono aperte, offrendo opportunità di formazione in un contesto innovativo e in linea con le esigenze del turismo attuale.

L’istituto Alberghiero di Cervia lancia il nuovo indirizzo di accoglienza turistica con curvatura su “Sport e Turismo Wellness”: diploma in quattro anni e possibilità di altri due di specializzazione All’istituto Tonino Guerra di Cervia si aprono le iscrizioni per una classe sperimentale con indirizzo Accoglienza Turistica “Sport e Turismo Wellness”, prima applicazione della Riforma 4+2 emanata dal Ministero dell’Istruzione e del merito. Dopo gli indirizzi di: Cucina; Pasticceria; Sala e vendita; Accoglienza turistica, ora l’Istituto alberghiero lancia un nuovo corso di Accoglienza con curvatura su Sport e Turismo Wellness, l’obiettivo di formare gli studenti sul mondo del turismo con particolare attenzione allo sport e al benessere del corpo con un accesso più rapido al mondo nel lavoro.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

