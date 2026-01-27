Cervello tutte le scoperte del programma Mnesys

Il programma Mnesys ha contribuito a oltre 1.500 pubblicazioni in tre anni, coinvolgendo circa 800 scienziati, con un focus importante al Sud Italia. Questa iniziativa ha approfondito le conoscenze sul cervello, promuovendo la ricerca e la collaborazione tra esperti. Un patrimonio di studi che arricchisce il panorama scientifico nazionale e internazionale, senza enfasi o sensazionalismi.

Oltre 1.500 pubblicazioni in appena tre anni, un terzo delle quali al Sud Italia, con circa 800 scienziati coinvolti. Sono alcuni dei numeri di Mnesys, l’ambizioso programma italiano ed europeo di ricerca in neuroscienze. Traguardi ottenuti “grazie allo sforzo condiviso di ricercatori che hanno messo in rete le loro conoscenze, riducendo il gap tra Nord e Sud nella ricerca scientifica e ponendo le basi affinché la medicina di precisione arrivi finalmente anche in neurologia e psichiatria”, commenta Antonio Uccelli, coordinatore scientifico di Mnesys e ordinario di Neurologia all’Università di Genova. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cervello, tutte le scoperte del programma Mnesys Approfondimenti su Cervello Scoperte Natura, scoperte e riuso: tutte le attività di gennaio al Muba A gennaio, il Muba – Museo dei bambini – propone un ricco programma di attività dedicate a natura, scoperta e riuso. “Ho danni cerebrali dopo una caduta in spiaggia. Tutte le aree del mio cervello funzionano a capacità ridotta”: la confessione di Evangeline Lilly Evangeline Lilly ha condiviso pubblicamente di aver subito danni cerebrali a seguito di una caduta in spiaggia alle Hawaii. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cervello Scoperte Argomenti discussi: Fare i nonni previene il declino cognitivo: lo studio che ne spiega i benefici; Memoria infantile: scoperto il ruolo chiave della microglia nella cancellazione dei ricordi d'infanzia; Mucche intelligenti sorprendono gli scienziati scoperta svizzera rivoluziona ciò che sappiamo sul cervello bovino; Essere nonni fa bene al cervello, curare i nipoti è uno scudo contro il declino cognitivo. Ricerca Mnesys sul cervello da record in Italia, scoperte top con 1500 lavoriMai così tanti gli studi pubblicati in Italia nel campo delle neuroscienze: grazie al programma Mnesys, la ricerca italiana è da record con oltre 1500 lavori scientifici prodotti nell'arco di tre anni ... ansa.it Cervello, con Mnesys ricerca italiana da record: in 3 anni 1500 studi pubblicatiRoma, 27 gen. (askanews) – Mai così tanti gli studi pubblicati in Italia nel campo delle neuroscienze: grazie al programma Mnesys, la ricerca italiana è da record con oltre 1500 lavori scientifici pro ... askanews.it Concorso Villa Sofia-Cervello: delibera immediatamente esecutiva per assumere 114 Infermieri Tutte le info su https://www.concorsosicilia.it/concorso-villa-sofia-cervello-delibera-immediatamente-esecutiva-per-assumere-114-infermieri/ #concorsipubblici #l - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.