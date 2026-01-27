Cercasi segretario Rari e a caro prezzo Comuni in difficoltà

La ricerca di segretari comunali è sempre più complessa, con poche figure disponibili e richieste elevate. La loro presenza è fondamentale per il buon funzionamento dell’amministrazione locale, anche se meno visibile rispetto agli amministratori pubblici. In questo contesto, enti e amministrazioni devono affrontare sfide importanti nel reperire professionisti qualificati, garantendo così un’efficiente gestione delle attività amministrative quotidiane.

Cercasi segretario disperatamente. La figura del segretario comunale per quanto molto meno in mostra pubblicamente rispetto agli amministratori, è centrale nell'attività amministrativa. Ma ad oggi non se ne trovano, hanno un costo che i piccoli comuni faticano a sostenere, e si dividono anche in tre municipi pur di non bloccare l'attività dei singoli piccoli comuni. Sfogliando l'albo nazionale dei segretari comunali sul sito del ministero degli Interni, sono ben otto i comuni della provincia, sui 27 complessivi, a non avere un segretario comunale in sede. A mancare all'appello sono Saludecio, Coriano, Gemmano, Montescudo-Monte Colombo, Morciano, Novafeltria, San Giovanni in Marignano e Misano Adriatico.

