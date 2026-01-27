Cercano lì Federica Torzullo indagini sull’auto di Claudio Carlomagno

La vicenda di Federica Torzullo, protagonista di un’indagine in corso, coinvolge Anguillara e mette in luce dettagli ancora da chiarire. La sua morte rimane un episodio di grande rilevanza, con sviluppi che potrebbero contribuire a fare luce su un quadro familiare e giudiziario complesso e delicato.

La morte di Federica Torzullo continua a scuotere Anguillara e ad alimentare un’indagine che, giorno dopo giorno, si arricchisce di nuovi elementi destinati a chiarire un quadro familiare e giudiziario sempre più complesso. Al centro resta il femminicidio avvenuto all’alba del 9 gennaio, per il quale il marito Claudio Carlomagno ha già confessato, ma attorno a quel delitto ruotano ora altri eventi drammatici che impongono ulteriori verifiche e accertamenti. >> “Perché ho ucciso la mamma”. Claudio Carlomagno, le parole choc scritte al figlio di 10 anni Nelle ultime ore sono arrivati i primi riscontri medico-legali su un altro capitolo tragico della vicenda, quello che riguarda i genitori dell’uomo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Scomparsa di Federica Torzullo, "trovato sangue dappertutto" tra casa e auto del marito Claudio Carlomagno

Le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo continuano, con l'esame del DNA sulle tracce di sangue rinvenute nella casa e nell'auto del marito, Claudio Carlomagno.

Il messaggio Whatsapp alla madre di Federica Torzullo e le bugie sulla scomparsa, così Claudio Carlomagno ha tentato di depistare le indagini

Claudio Agostino Carlomagno, marito di Federica Torzullo, è stato arrestato per il suo coinvolgimento nella scomparsa della donna.

Morte Federica Torzullo: Un delitto efferato, con molta cattiveria, e il corpo era irriconoscibile

Video Morte Federica Torzullo: Un delitto efferato, con molta cattiveria, e il corpo era irriconoscibile

Argomenti discussi: Federica Torzullo, si cerca l'arma del delitto in un canale sulla Braccianese; Federica Torzullo trascinata in un telo di plastica, nei cellulari gli indizi della premeditazione? Nuovi rilievi: si cercano l’arma e i...; Federica Torzullo, i cani cercano l’arma nei terreni dell’azienda di Claudio Carlomagno; Federica Torzullo, l'ingegnera seria e stimata che sognava un nuovo inizio. La madre: Era un vulcano.

cercano lì federica torzulloIl femminicidio di Federica Torzullo e quello che è successo dopo, in ordineLa confessione di Claudio Carlomagno, i suoi tentativi di depistare le indagini, il ritrovamento dei suoi genitori morti in casa ... ilpost.it

cercano lì federica torzulloDove la cercano Federica Torzullo scomparsa: la corsa contro in tempo, le indagini si concentrano lìLa scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia solleva preoccupazioni di omicidio. Indagini in corso sul marito e appelli per ritrovare la donna. bigodino.it

