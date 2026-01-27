Centro Protesi Inail di Vigorso | riaprono le degenze con 12 posti letto dopo l’alluvione

Il Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio ha riaperto le degenze con 12 posti letto, riprendendo l’attività dopo l’interruzione causata dall’alluvione del 2024. La struttura, fondamentale per il sostegno a persone con disabilità, torna a offrire servizi essenziali per la riabilitazione e il recupero dei pazienti. La riapertura rappresenta un passo importante per la comunità locale e il sistema sanitario regionale.

I carabinieri hanno arrestato, a poco più di un anno dall’alluvione che nell’autunno 2024 aveva causato la temporanea chiusura della struttura, il centro protesi Inail di Vigorso di Budrio è tornato pienamente operativo. Dal 19 gennaio è stato riaperto il reparto di degenza con 12 posti letto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La riattivazione di dodici posti letto presso il centro protesi Inail di Vigorso di Budrio segna un passo importante per il ripristino dei servizi sanitari nella zona, dopo gli eventi alluvionali di ottobre 2024.

