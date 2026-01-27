centro protesi inail a vigorso riattivati i dodici posti letto

La riattivazione di dodici posti letto presso il centro protesi Inail di Vigorso di Budrio segna un passo importante per il ripristino dei servizi sanitari nella zona, dopo gli eventi alluvionali di ottobre 2024. Questa riapertura permette di garantire nuovamente assistenza e supporto ai pazienti, contribuendo alla ripresa delle attività sanitarie locali e al rafforzamento della rete di assistenza sanitaria pubblica.

Riapertura della degenza al centro protesi Inail di Vigorso di Budrio: la segreteria provinciale Fp Cgil esprime profonda soddisfazione per la riattivazione dei 12 posti letto dopo la loro soppressione a seguito dei gravi eventi alluvionali dell’ottobre 2024. Così dal sindacato: "Siamo consapevoli delle enormi difficoltà affrontate in questi mesi da tutto il personale della struttura e dalla stessa dirigenza Inail. Nulla di quanto è stato ottenuto era scontato: il ripristino dei reparti ha richiesto grande tenacia da parte del sindacato e uno sforzo organizzativo straordinario. Un’assunzione di responsabilità comune ha contribuito a garantire la continuità di un servizio d’eccellenza per l’utenza particolarmente fragile a cui si rivolge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

