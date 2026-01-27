Ceccano scuolabus | partenza tra le polemiche dopo anni di attesa

Il ritorno del servizio scuolabus a Ceccano rappresenta un miglioramento atteso da tempo per le famiglie locali. Dopo anni di attese, il primo giorno di riattivazione ha evidenziato alcune tensioni, riflettendo le diverse esigenze e aspettative della comunità. Questa ripresa mira a facilitare gli spostamenti degli studenti, con un occhio di riguardo alle esigenze di sicurezza e accessibilità.

Il ritorno del servizio scuolabus a Ceccano, atteso da anni come una svolta per le famiglie del territorio, ha vissuto un "day one" non privo di tensioni. La giornata di lunedì, che segnava il riavvio ufficiale del trasporto scolastico, è stata accompagnata da inevitabili polemiche e disagi.

