Ceccano presentazione del libro di Filippo Cannizzo Scampoli di felicità | bellezza gentilezza cura per rammendare l' orizzonte
Venerdì 30 gennaio 2026, a Ceccano, si terrà la presentazione del nuovo libro di Filippo Cannizzo. L’appuntamento è alle 17:30 al bar
Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 17:30, a Ceccano, presso il barpasticceria "Al Solito Posto" (in Via Anime Sante, 82), si terrà la presentazione del nuovo libro del filosofo Filippo Cannizzo, "Scampoli di felicità: bellezza, gentilezza, cura per rammendare l'orizzonte". L'iniziativa, insieme.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondimenti su Ceccano Presentazione
Frosinone, successo per la presentazione del libro di Filippo Cannizzo "Scampoli di felicità. Bellezza, gentilezza, cura per rammendare l’orizzonte"
A Frosinone, sabato 24 gennaio 2026, si è svolta con successo la presentazione del libro di Filippo Cannizzo,
Ultime notizie su Ceccano Presentazione
Argomenti discussi: Da Ceccano all'inferno di Buchenwald: la lezione di Michelangelo, 105 anni, nel Giorno della Memoria; Furto notturno nell’I.C. Ceccano Primo, rubati due televisori: caccia ai ladri.
A Frosinone anteprima nazionale del nuovo libro di del filosofo Filippo Cannizzo, “Scampoli di felicità” - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.