Ceccano presentazione del libro di Filippo Cannizzo Scampoli di felicità | bellezza gentilezza cura per rammendare l' orizzonte

Da frosinonetoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 30 gennaio 2026, a Ceccano, si terrà la presentazione del nuovo libro di Filippo Cannizzo. L’appuntamento è alle 17:30 al bar

Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 17:30, a Ceccano, presso il barpasticceria "Al Solito Posto" (in Via Anime Sante, 82), si terrà la presentazione del nuovo libro del filosofo Filippo Cannizzo, "Scampoli di felicità: bellezza, gentilezza, cura per rammendare l'orizzonte". L'iniziativa, insieme.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ceccano Presentazione

Frosinone, successo per la presentazione del libro di Filippo Cannizzo "Scampoli di felicità. Bellezza, gentilezza, cura per rammendare l’orizzonte"

A Frosinone, sabato 24 gennaio 2026, si è svolta con successo la presentazione del libro di Filippo Cannizzo,

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ceccano Presentazione

Argomenti discussi: Da Ceccano all'inferno di Buchenwald: la lezione di Michelangelo, 105 anni, nel Giorno della Memoria; Furto notturno nell’I.C. Ceccano Primo, rubati due televisori: caccia ai ladri.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.