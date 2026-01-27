C’è un’altra storia silenziata di chi protesta al passaggio dei tedofori Lo sport non narcotizza l’indignazione

L’evento dei passaggi della fiaccola olimpica ha suscitato entusiasmo in molte città italiane. Tuttavia, dietro l’entusiasmo si celano anche voci di protesta e silenzio su altre storie legate a questa manifestazione. È importante considerare le diverse prospettive, riflettendo sul significato di questi momenti e sul rapporto tra sport, società e emozioni collettive.

L’entusiasmo divampa per le strade d’Italia, decine di migliaia di persone riempiono le piazze e applaudono la fiamma olimpica, portata su e giù per lo stivale da 10.001 tedofori. È l’apoteosi a cinque cerchi, sapientemente esaltata dalla grancassa massmediologica che ad ogni angolo della nazione fa risuonare le stesse parole d’ordine: appuntamento con la storia, evento unico, emozione collettiva, brividi e pelle d’oca, ricordi del passato e presagi di future medaglie, valori dello sport, unità, comunità, spirito di squadra. Sembra davvero che tutta l’Italia si sia messa in marcia dietro il simbolo del fuoco di Atene, per raggiungere Cortina, Milano, Anterselva, Tesero, Predazzo, Bormio, Livigno e Verona, venue di gara o sedi delle cerimonie dei XXV Giochi Invernali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Legambiente Forlì-Cesena esprime preoccupazione riguardo al passaggio della Fiamma olimpica a Forlì e lungo la via Emilia, in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

