C’è un bonifico sospetto | tentata truffa da 40 mila euro

Una truffa telefonica ha coinvolto un uomo di 68 anni a Feletto Umberto, con un tentativo di bonifico sospetto di 40 mila euro. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi e rappresenta un esempio delle strategie adottate dai truffatori per ingannare le vittime e sottrarre denaro. È importante essere cauti e verificare sempre le comunicazioni finanziarie sospette.

"C'è un bonifico sospetto dal tuo conto". È così che prende avvio l'ennesimo tentativo di truffa telefonica, messo in atto nella mattinata di oggi, martedì 27 gennaio, a Feletto Umberto, ai danni di un uomo di 68 anni. Sul cellulare della vittima è arrivato un messaggio, apparentemente intestato a un noto circuito bancario, che segnalava un'autorizzazione di pagamento pari a 1.570 euro dal suo conto corrente. Nel testo veniva indicato un numero di telefono da contattare con urgenza per bloccare l'operazione. Una volta chiamata l'utenza, all'altro capo del telefono ha risposto una voce maschile che si è qualificata come un luogotenente dei Carabinieri, informando l'uomo dell'esistenza di presunte indagini in corso su una serie di movimenti bancari sospetti.

