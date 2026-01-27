C’è qualcuno che taglia i freni delle biciclette a noleggio

Recenti segnalazioni evidenziano atti vandalici contro le biciclette a noleggio, con alcuni freni sabotati. È importante monitorare la situazione e adottare misure per garantire la sicurezza e la disponibilità del servizio ai cittadini.

Da alcuni giorni arrivano segnalazioni a proposito di atti vandalici nei confronti delle biciclette a noleggio. Al momento, a essere colpite sono state le biciclette del servizio Ridemovi, a cui qualcuno ha cominciato a tagliare i cavi dei freni.

