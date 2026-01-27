CdS – i dettagli dell’affare con il Barcellona

Il Calcio Sportivo (CdS) riporta che Andrés Cuenca sta per trasferirsi al Como, segnando un importante passo nel calciomercato. Questa operazione, ancora da ufficializzare, rappresenta un aggiornamento rilevante per la squadra lombarda e il settore. La trattativa si inserisce nel contesto delle strategie di rafforzamento delle squadre di Serie B, con particolare attenzione alle novità provenienti dal mercato.

2026-01-26 19:32:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Andrés Cuenca si prepara a diventare un nuovo calciatore del Como. In dirittura d’arrivo l’operazione con il Barcellona, che ha accettato la proposta economica del club lariano. Da limare gli ultimi dettagli dell’affare e, in particolare, la formula del trasferimento. Poi, il difensore classe 2007 sarà girato in prestito allo Sporting Gijon. Como, è fatta per Andrés Cuenca del Barcellona: i dettagli. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Siviglia, Andrés Cuenca ha continuato a crescere nella Cantera del Barcellona, mettendosi in mostra anche con la maglia delle selezioni minori della Spagna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

