Cavagna uno scorcio manzoniano | I costruttori si devono arrendere

In questo breve scorcio, Cavagna si presenta come un’immagine autentica e semplice della vita rurale, con case di contadini e strumenti tradizionali. Un’immagine che richiama un’atmosfera autentica, lontana dal tumulto quotidiano, incentrata su un mondo fatto di praticità e tradizione. Questa descrizione invita a riflettere sulla quotidianità semplice e genuina delle comunità rurali e sulla loro storia.

Le casupole abitate da contadini; le zappe, i rastrelli, i cappelli di paglia attaccati al muro alla rinfusa nelle stanze al piano terra. Passeggiare per gli stretti vicoli o le mulattiere di Cavagna è come un viaggio a ritroso nel tempo. Sembra di camminare esattamente per le stesse stradicciole percorse da Renzo e Lucia a monte del loro paesello, o per i viottoli lungo cui don Abbondio ha incontrato i bravi, o sul poggio dove fra' Cristoforo si è avventurato alla ricerca di don Rodrigo. Cavagna è infatti uno di quei posti descritti da Alessandro Manzoni nei suoi Promessi sposi rimasto esattamente come lo ha visto quando, ragazzino, frequentava Lecco. Approfondimenti su Cavagna Contadini Cavagna, un paesaggio manzoniano in pericolo: "Il PGT minaccia l'unico luogo rurale autentico" Cavagna, un paesaggio rimasto intatto nel tempo, si trova oggi sotto minaccia a causa del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT). In due giorni raccolte oltre 1.500 firme per tutelare lo scenario "manzoniano" di Cavagna

