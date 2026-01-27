caterina la porta unimi nel museo virtuale unesco women in science

La professoressa Caterina A. M. La Porta, docente di Patologia Generale all’Università di Milano, è stata inclusa nel museo virtuale UNESCO “Women in Science”. La sua esperienza e il suo contributo nel campo della ricerca rappresentano un esempio importante per promuovere la partecipazione femminile nelle scienze. Questo riconoscimento evidenzia il valore delle competenze e delle competenze scientifiche femminili nel panorama internazionale.

La professoressa Caterina A. M. La Porta, Professore Ordinario di Patologia Generale, responsabile del laboratorio Oncolab presso il Dipartimento di Scienze Ambientali e Politiche e coordinatrice del Centro per la Complessità e i Biosistemi dell'Università degli Studi di Milano, è stata inserita.

