Cassino appartamento ATER dichiarato inagibile | gravi infiltrazioni e rischio strutturale foto e video

Un appartamento nelle palazzine ATER di Cassino è stato dichiarato inagibile a causa di gravi infiltrazioni e del rischio strutturale, dopo gli accertamenti tecnici dei Vigili del Fuoco.

Gravi infiltrazioni d’acqua e rischio elettrico alla base del provvedimento. Attivati i servizi sociali per la tutela dell’occupante, invalida al 100%. Un appartamento situato nelle palazzine ATER di via del Foro, a Cassino, è stato dichiarato inagibile al termine degli accertamenti tecnici effettuati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il provvedimento è scattato a seguito della rilevazione di gravi infiltrazioni d’acqua che hanno compromesso le strutture dell’immobile, generando anche un serio rischio elettrico. Le verifiche sono state richieste in considerazione delle persistenti criticità igienico-sanitarie già segnalate nei mesi scorsi e delle infiltrazioni di liquami che avevano determinato precedenti sopralluoghi da parte dell’ASL di Frosinone.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Cassino, palazzina a rischio crollo: sgombrati tre alloggi AterUn altro edificio dichiarato inagibile dopo quello di via Zamosc a Casssino per un furioso e misterioso incendio. Con ben 16 famiglie che attendono il ritorno a casa oppure un alloggio alternativo. ilmessaggero.it

