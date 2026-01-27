Cassino appartamento ATER dichiarato inagibile | gravi infiltrazioni e rischio strutturale foto e video

Un appartamento nelle palazzine ATER di via del Foro a Cassino è stato dichiarato inagibile. I vigili del fuoco hanno concluso i controlli e hanno evidenziato gravi infiltrazioni e un rischio strutturale. La proprietà ha immediatamente preso provvedimenti per la sicurezza degli inquilini. Nessuno può più vivere nell’appartamento finché non saranno fatti i lavori di riparazione.

Un appartamento situato nelle palazzine ATER di via del Foro, a Cassino, è stato dichiarato inagibile al termine degli accertamenti tecnici effettuati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il provvedimento è scattato a seguito della rilevazione di gravi infiltrazioni d'acqua che hanno.

