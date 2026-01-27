In questa analisi si esamina la posizione di Mediaset riguardo alle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona, evidenziando l'importanza di distinguere tra libertà di espressione e diffamazione. L'intervento del gruppo televisivo sottolinea l’attenzione per un uso responsabile dei contenuti trasmessi, in un contesto di rispetto delle persone e delle normative vigenti.

Mediaset interviene sul Caso Signorini – e non solo – dopo che in queste ore Fabrizio Corona, nella nuova puntata di ‘ Falsissimo ‘, è tornato a parlare di Samira Lui e Gerry Scotti, volti de ‘ La Ruota della Fortuna ‘. “La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero. Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Signorini, Mediaset: “Libertà di espressione non è libertà di diffamazione”

Approfondimenti su Signorini Corona

Mediaset risponde alle accuse di Fabrizio Corona, sottolineando che la libertà di espressione non include la diffamazione.

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona per diffamazione e minacce, in relazione alle recenti pubblicazioni sui social.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Signorini Corona

Argomenti discussi: Caso Signorini. Mediaset invoca la DDA. Il dramma di un Paese vittima di sé stesso; Caso Signorini, Corona e la denuncia di Mediaset: Contro di me nuovo editto bulgaro, io li rovino; Corona fa saltare GF Vip e Isola dei Famosi, Mediaset starebbe valutando lo stop dopo il caso Signorini; Caso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede di vietargli l’uso dei social. E lui risponde: Ormai è guerra.

Signorini-Corona, la nota di Mediaset: «Falsità gravissime, non è informazione. Si alimenta un clima di disprezzo»Dopo il caso Signorini-Corona, Mediaset rompe il silenzio con un comunicato stampa in cui si parla di libertà di espressione che «non ... msn.com

Mediaset contro la diffamazione e le campagne d’odio: La libertà di espressione non giustifica le menzogneLa 21esima puntata di Falsissimo, come detto, ha coinvolto i vertici dell'azienda di Cologno ma anche alcuni volti storici, come Gerry Scotti e Maria De Filippi. A tal proposito, Mediaset ha diramato ... comingsoon.it

“Non sapevo cosa avrebbe detto su Signorini. L’arresto Legalmente impossibile”. Parla l’avvocato di Corona dopo l’ultima puntata di Falsissimo. La nuova mossa difensiva nel caso più esplosivo del momento. - facebook.com facebook

Fabrizio Corona, lo sfogo dopo la decisione del tribunale sul caso Signorini: «Hanno scelto di stare dalla parte del potere» - Il video x.com