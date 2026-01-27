Caso Signorini Mediaset | Libertà di espressione non è libertà di diffamazione

In questa analisi si esamina la posizione di Mediaset riguardo alle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona, evidenziando l'importanza di distinguere tra libertà di espressione e diffamazione. L'intervento del gruppo televisivo sottolinea l’attenzione per un uso responsabile dei contenuti trasmessi, in un contesto di rispetto delle persone e delle normative vigenti.

Mediaset interviene sul Caso Signorini – e non solo – dopo che in queste ore Fabrizio Corona, nella nuova puntata di ‘ Falsissimo ‘, è tornato a parlare di Samira Lui e Gerry Scotti, volti de ‘ La Ruota della Fortuna ‘.  “La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero. Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

