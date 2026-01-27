In questo articolo si analizzano le recenti tensioni tra Fabrizio Corona e Mediaset, con particolare attenzione ai tentativi di Signorini di bloccare le rivelazioni. Si approfondiscono i motivi e le implicazioni di questa vicenda, che coinvolge aspetti legali e strategici per le parti coinvolte. Un quadro chiaro delle dinamiche attuali nel mondo dello spettacolo italiano.

Oramai è chiaro: Fabrizio Corona non è disposto a fermarsi e continuerà a svelare i segreti di Mediaset, nonostante lo stop dei giudici e i tentativi degli avvocati di Alfonso Signorini di bloccare la nuova puntata di Falsissimo. L’appuntamento tanto atteso del format infatti è tornato, come promesso, il 26 gennaio con nuove scottanti rivelazioni. Alfonso Signorini e i segreti di Mediaset. Nella prima parte della puntata di Falsissimo, che ha registrato milioni di visualizzazioni in pochissime ore, Fabrizio Corona ha parlato dello stop imposto dai giudizi dopo la richiesta fatta dai legali di Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caso Signorini e i segreti di Mediaset. Corona spiega perché l’azienda non può prendere posizione

