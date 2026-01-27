Caso Pierina Paganelli la rivelazione delle amiche | Sognava un figlio da Louis Dassilva

In questo articolo vengono analizzati i dettagli riguardanti il caso Pierina Paganelli, con particolare attenzione alla relazione tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva. La vicenda coinvolge aspetti personali e giudiziari, e sarà importante seguire gli sviluppi dell’udienza del 26 gennaio per comprendere meglio le dinamiche di questa triste situazione.

Al centro dell’udienza del 26 gennaio c’è stata la relazione extraconiugale tra la nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, e il presunto assassino, Louis Dassilva, 35enne senegalese detenuto dal 16 luglio 2024. A testimoniare sono state due amiche intime di Manuela, convocate dal sostituto procuratore Daniele Paci, alle quali la donna aveva confidato la sua relazione con Dassilva. Le dichiarazioni, tuttavia, hanno evidenziato alcune lacune nella ricostruzione dei fatti, soprattutto nei mesi precedenti all’omicidio e dopo l’incidente che aveva coinvolto il figlio di Pierina, Giuliano Saponi, nel maggio del 2023, pochi mesi prima della morte della madre.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Nel caso Pierina Paganelli, si registra una nuova fase con l’iscrizione nel registro degli indagati di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva.

