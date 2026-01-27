Case Centofiori | Incuria ereditata Faremo i lavori

Le case di Centofiori richiedono interventi di manutenzione e riqualificazione. I lavori, che partiranno dai garage, prevedono una drastica igienizzazione, ripulitura e il rifacimento di alcune parti in vetro cemento. Questo intervento mira a migliorare l’accessibilità e la sicurezza degli edifici, garantendo un ambiente più salubre e funzionale per tutti gli abitanti.

"I lavori inizieranno dai garage con drastica igienizzazione, ripulitura e rifacimento di porzioni in vetro cemento. Ai Centofiori c’è una stratificazione di incuria e mancata manutenzione che abbiamo ereditato da decenni di amministrazione del Centro sinistra. Noi ci stiamo rimboccando le maniche". Lo dichiara l’assessore alle politiche abitative, Giovanna Bonanno, rispondendo al question time sullo stato dell’arte dei lavori, sull’importo e sul cronoprogramma ai Centofiori dove abitano 113 famiglie. Il, question time è stato presentato da Francesco Auletta della lista Una città in Comune. "I nostri tecnici hanno fatto più di un sopralluogo – dice Bonanno - ed hanno stilato un primo piano di interventi che riguarda la parte interrata del complesso con idropulizia delle pareti di calcestruzzo, idropulizia delle rampe di ingresso e di alcuni solai, ripristino di porzioni in vetro cemento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

