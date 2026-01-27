Casa museo Boschi Di Stefano Uno scrigno di opere d’arte

La casa museo Boschi Di Stefano a Milano è un patrimonio culturale che conserva opere d’arte di valore storico. Situata in via Jan, questa residenza privata si è trasformata in un luogo di memoria, rappresentando un esempio di architettura e cultura del primo Novecento. Un’istituzione accessibile nel cuore della città, offre un’opportunità per conoscere più da vicino la storia artistica e sociale di Milano.

C'è una "casa" privata a Milano divenuta museo, il Boschi DiStefano, in via Jan, al civico 15 una delle zone predilette dalle famiglie borghesi dei primi Novecento, un palazzo nascosto a una manciata di metri da corso Buenos Aires. É una casa diventata museo che racconta lo stile e la vita della vecchia borghesia milanese. La si può visitare ogni giorno, gratuitamente, e oltre allo spettacolare esempio di casa borghese progettata da Piero Portaluppi nei lontani anni Venti del 1900, c'è in mostra una collezione di quadri e di arredi disegnati dei migliori architetti, quelli che hanno fatto la storia del design a partire da Alessandro Mendini.

