Cartonificio fiorentino la frenata Slitta il trasferimento ad Altopascio
La decisione di posticipare il trasferimento dei lavoratori del Cartonificio fiorentino a Altopascio riflette le incertezze e i tempi di un processo ancora in fase di definizione. La situazione richiede un approfondimento per comprendere le implicazioni per i lavoratori e per la gestione aziendale.
Il trasferimento dei lavoratori del Cartonificio fiorentino nel polo di Altopascio non sarà immediato e probabilmente avrà tempi lunghi. Per ora non c’è una data fissata ma, come anticipato anche dalla proprietà Pro - Gest, lo spostamento non pare imminente: "Per quanto abbiamo saputo negli ultimi incontri e anche per le scadenze che ci sono state prospettate per i prossimi mesi sicuramente per tutto il 2026 resteremo ancora nello stabilimento di Sesto – dice Gianni Marchionni della Rsu del Cartonificio – e forse la cosa potrebbe anche prolungarsi. Non abbiamo certezza dei tempi ma per il momento e, per l’intero anno, il trasferimento dovrebbe essere congelato". 🔗 Leggi su Lanazione.it
