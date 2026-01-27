Carpegna celebra i 70 anni dell’Ulisse

L’Hotel Ulisse di Carpegna celebra i suoi 70 anni di attività. Per questa occasione, il Comune ha consegnato una pergamena alla famiglia Righetti, riconoscendo il contributo dell’hotel alla comunità locale. Un momento di riconoscimento che sottolinea la lunga storia e l’impegno dell’albergo nella zona.

Per i 70 anni di attività dell’ Hotel Ulisse della famiglia Righetti di Carpegna il Comune ha consegnato nell’ultimo Consiglio una pergamena a tutta la famiglia presente. "È stato il primo albergo di Carpegna – spiega il sindaco Mirco Ruggeri – e ha avuto e ha un importante ruolo nell’ospitalità e nella storia dell’accoglienza e del turismo di Carpegna e del Montefeltro. Da sempre gestito dalla famiglia Righetti, è stato un onore e un piacere la loro presenza, fino all’ultima generazione, nel Palazzo del Comune, nella casa di tutti i nostri cittadini. Era doveroso ringraziarli in sede istituzionale, a nome di tutta la comunità, come pionieri del turismo a Carpegna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

