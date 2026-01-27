Caro caffè aumenta il costo ma non diminuiscono i consumi

Nel 2025, il costo del caffè è aumentato significativamente, con un incremento fino al 20%. Nonostante i prezzi più elevati, i consumi di questa bevanda tradizionale rimangono elevati, con alcune città in cui il prezzo dell’espresso si avvicina ai due euro. Questo trend riflette le dinamiche del mercato e le sfide legate alla produzione e distribuzione del caffè.

Argomenti discussi: Il caffè a Trieste costa più che a Milano e Venezia: ecco perché; Caro caffè, in un anno la tazzina aumenta del 21%: i rincari al bar non si fermano; Inflazione, schizza il costo di caffè, uova e carne bovina. Energia in lieve discesa.

Caro caffè, in un anno la tazzina aumenta del 21%: i rincari al bar non si fermanoIl prezzo del caffè al bar è aumentato del 21% in un anno: da 1,04 a 1,25 euro. Ecco le città più care, le cause dei rincari e le previsioni per il 2026. lifestyleblog.it

Caro caffè, impennata del +21% sia la tazzina al bar sia sugli scaffali. Il più caro a BolzanoIl più economico si beve a Catanzaro. Rincari maxi a Pescara (+40%) e Napoli (+35%). I motivi? Clima, costo materie prime e speculazioni ... repubblica.it

Il caro caffè non accenna a fermarsi. Nel 2025 il prezzo della tazzina al bar e quello del prodotto sugli scaffali della grande distribuzione hanno registrato un aumento medio del 21%, spingendo in molti casi il costo dell’espresso oltre la soglia simbolica di 1,50 - facebook.com facebook