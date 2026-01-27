Carney walked back Davos comments in call with Trump US treasury chief says

In una conversazione con il presidente degli Stati Uniti, il Primo Ministro canadese Mark Carney ha commentato le dichiarazioni di Davos. Questo scambio evidenzia l'importanza delle relazioni tra Canada e Stati Uniti, sottolineando l'attenzione delle rispettive leadership su questioni economiche e internazionali. La comunicazione tra i leader si inserisce nel contesto di incontri e discussioni che influenzano le politiche e le strategie di entrambi i paesi.

OTTAWA WASHINGTON, Jan 26 (Reuters) - Canadian Prime Minister Mark Carney, in a call with U.S. President Donald Trump on Monday, “aggressively” walked back some of the comments he made during a speech in Davos last week, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said on Monday. “I was in the Oval (Office) with the president today. He spoke to Prime Minister Carney, who was very aggressively walking back some of the unfortunate remarks he made at Davos,” Bessent said in an interview on Fox News’ “Hannity” program. Carney, whose office did not immediately respond to a request for comment late on Monday, received a rare standing ovation in Davos for a speech in which he urged nations to accept the end of a rules-based global order. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Carney walked back Davos comments in call with Trump, US treasury chief says Approfondimenti su Carney Trump Mark Carney diventa l’idolo degli anti-Trump a Davos (e Lutnick riceve fischi) Durante il World Economic Forum di Davos, l’intervento di Mark Carney, ex governatore della Banca d’Inghilterra e attuale figura di rilievo, ha attirato l’attenzione degli anti-Trump, segnando un cambiamento nel panorama della politica internazionale. Alta tensione Usa-Canada dopo Davos: Trump minaccia dazi al 100% e sfida Carney Dopo il discorso di Mark Carney a Davos, le tensioni tra Stati Uniti e Canada sono aumentate. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Xi Purges Top General on Corruption Charges | The China Show 1/26/2026 Ultime notizie su Carney Trump Canadian PM Mark Carney walks back Davos remarks after Trump callAfter his Davos speech on a changing global order sparked U.S. ire, Canadian Prime Minister Mark Carney aggressively clarified his comments in a call with President Trump, U.S. officials said. moneycontrol.com Canada’s Carney walks back Davos comments in call with Trump, says US treasury secretaryCanadian Prime Minister Mark Carney, in a call with US ?President Donald Trump on Monday, aggressively walked back some of the comments he made during a ... english.alarabiya.net Trump minaccia dazi al 100% contro il Canada, "se dovesse accordarsi con la Cina". Carney nel mirino per il suo discorso a Davos in cui ha denunciato le regole del nuovo disordine mondiale. "Se non sei invitato a tavola, fai parte del menù" nytimes.com/202 x.com Tra i discorsi più apprezzati, a Davos, risalta quello di Mark Carney: il premier canadese si è rivolto ai “Paesi medi” per caldeggiare un’alleanza in contrapposizione all’egemonia delle superpotenze. È stato per molti osservatori il momento politico più incisivo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.