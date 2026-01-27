Carnevale dei bimbi e per tutti ecco i 18 carri

Il Carnevale dei bimbi si avvicina, con 18 carri pronti per la sfilata di domenica 1 febbraio alle 14. Dopo gli ultimi ritocchi, l’evento promette di regalare momenti di allegria e colore a grandi e piccini, in un’atmosfera di festa e tradizione.

Ultimi giorni di grande lavoro e ultimi ritocchi ai carri che sfileranno domenica 1 febbraio, alle 14.30, a San Mauro Pascoli, per la 38a edizione del ' Carnevale dei bambini e per tutti '. L'organizzazione è a cura del Coar, comitato delle attività ricreative, che fa parte della parrocchia di San Mauro Vescovo, con il patrocinio del Comune. Saranno 18 i carri partecipanti: Il viaggio degli esploratori, La musica del cuore, Inside out, Orso Spedy in zir par la Rumagna, Il giro del mondo, I mini Minions, Tutti fritti, Pirati cosmici, Alice nel paese delle meraviglie, Lo spazio, Egitto, Bellezze al bagno, Sanmevarfest, Brainrot vs Brand Stars, Biroccio romagnolo, I contadimatti, Super Mario e Peter Pan.

