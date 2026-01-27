In un contesto di grande tensione agli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz si prepara a confrontarsi con Alexander Zverev. La sfida tra i due promette emozioni, con lo spagnolo determinato a mantenere il suo livello di gioco elevato. La vittoria di Alcaraz sui favoriti precedenti testimonia la sua forma e la volontà di affrontare avversari di alto livello nel torneo.

Carlos Alcaraz ha impressionato agli Australian Open con una vittoria pregevole su Alex de Minaur, che ha resistito solo un set ai colpi potenti e all’intensità incessante dello spagnolo, nei quarti di finale degli Australian Open 2026. Proverà il tedesco Alexander Zverev a porre fine al cammino di Carlitos, qualificato al penultimo atto senza mai aver perso un set. Il giovane giocatore di Murcia punta a diventare il più giovane della storia a conquistare tutti e quattro i titoli del Grande Slam. Per approdare alla finale di domenica, dovrà prima affrontare Sascha, che lo aveva battuto a Melbourne due anni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Carlos Alcaraz lancia la sfida: "Se Zverev vuole battermi, dovrà impegnarsi molto!"

Approfondimenti su Carlos Alcaraz

Dopo la vittoria agli US Open, Carlos Alcaraz riflette sulla loro rivalità e sulla strategia di Jannik Sinner per affrontarlo.

Carlos Alcaraz sottolinea come la rivalità con Jannik Sinner rappresenti un’opportunità di crescita, evidenziando l’importanza reciproca nel loro percorso.

Ultime notizie su Carlos Alcaraz

