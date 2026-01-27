Carlos Alcaraz si è qualificato per le semifinali degli Australian Open 2026, dopo aver sconfitto De Minaur. Questo risultato rappresenta per il tennista spagnolo un traguardo importante, segnando la sua prima presenza in questa fase del torneo. La sua prestazione ha dimostrato grande determinazione e talento, consolidando la sua posizione tra i protagonisti dell’attuale circuito.

Carlos Alcaraz si qualifica per la prima volta in carriera alle semifinali degli Australian Open 2026. Il numero uno del mondo riesce a rompere questo tabù a Melbourne, dopo aver spazzato via in tre set il padrone di casa Alex De Minaur in tre set con il punteggio di 7-5 6-2 6-1 in due ore e quindici minuti di gioco. Una contesa che è durata solamente un set, con l’australiano che ha dato tutto nella prima frazione, ma con lo spagnolo che non ha mai davvero mostrato di poter andare in crisi contro l’idolo di casa. Sono solo cinque gli ace di Alcaraz, che ha vinto il 77% dei punti quando ha servito la prima ed il 54% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz demolisce De Minaur e accede in totale scioltezza alla semifinale degli Australian Open

Il match tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur ai Australian Open 2026 si svolgerà in serata sulla Rod Laver Arena, previsto intorno alle 10:30 ora italiana.

In questa partita degli Australian Open 2026, Alcaraz si avvicina alla semifinale dopo aver vinto il terzo set e servirà per il match.

