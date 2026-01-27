Carlomagno lo ha chiamato in piena notte Torzullo telefonata shock dopo l’omicidio | cambia tutto

Una telefonata notturna tra l’8 e il 9 gennaio ha riacceso l’attenzione sull’indagine riguardante l’omicidio di Federica Torzullo, suscitando nuove domande e approfondimenti nelle indagini in corso.

Una telefonata notturna, tra l’ 8 e il 9 gennaio, torna a far rumore nell’inchiesta sull’ omicidio di Federica Torzullo. È questo dettaglio – emerso a distanza di giorni – che ora accende i riflettori degli investigatori: una chiamata fatta o ricevuta da Claudio Carlomagno subito dopo l’aggressione mortale potrebbe riscrivere l’intera lettura del caso. Perché, in una storia già devastante, quel contatto nel cuore della notte diventa un possibile “ponte” verso qualcuno fuori scena. E la domanda, oggi, è una sola: ha agito davvero da solo? Torzullo, la telefonata che cambia prospettiva. Con il passare delle settimane, infatti, prende corpo l’ipotesi che l’uomo non abbia agito da solo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Argomenti discussi: Claudio Carlomagno ha chiamato un complice? L'analisi del telefonino per ricostruire la notte del delitto. Il suo legale: Pentito di quanto ha fatto; Suicidio genitori Carlomagno: il femminicida di Torzullo sorvegliato a vista; Morti i genitori di Carlomagno. Le indagini sul femminicidio di Federica, la confessione del figlio e il biglietto d'addio; Claudio Carlomagno, i genitori del killer di Anguillara si suicidano in garage. Trovati impiccati, l'allarme lanciato dalla zia.

