Carlo coraggioso anche nella malattia Ora vive nella pace

In questo articolo si parla di Carlo, un ragazzo che ha affrontato con coraggio una malattia grave. La sua storia, ricordata nel contesto di un ultimo saluto, testimonia la forza di un giovane che ha lasciato un segno profondo in chi lo ha conosciuto. Un ricordo che invita a riflettere sulla resilienza e il valore della vita.

L’ULTIMO SAlUTO. Folla al funerale del 12enne morto a causa di una leucemia. La mamma: «Dava forza a tutti noi». Il papà: «Sempre nel giusto». La salma di Carlo Pasta, rapito a dodici anni dalla leucemia, è rimasta composta nella chiesina di Sant’Anna fino al primo pomeriggio di lunedì 26 gennaio. Sulla bara bianca c’erano una rosa, due chupa-chups e una maglia della Virtus di Petosino, la squadra di calcio dell’oratorio dove giocava. Poi è stata portata giù a San Giuseppe, la chiesa parrocchiale di Azzonica a Sorisole, dove una immensa folla l’ha accolta. Molti sono rimasti fuori, sul sagrato, mentre la navata traboccava di amici, soprattutto giovani e giovanissimi: e tanti di loro erano assiepati fin sui gradini che portano all’altare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Carlo, coraggioso anche nella malattia. Ora vive nella pace» Approfondimenti su Carlo Coraggioso Del Genio: “Conte coraggioso nella svolta tattica” Emma Marrone: “Mi permetto poche lacrime nella vita, anche quando ho scoperto la malattia” Emma Marrone condivide un aspetto intimo della sua vita, rivelando come la forza della madre abbia influenzato il suo percorso. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Carlo Coraggioso Argomenti discussi: Carlo, coraggioso anche nella malattia. Ora vive nella pace; Sanremo 2026, Ditonellapiaga: Mai mi sarei aspettata che questo brano sarebbe stato in gara al Festival; Monte-Carlo, Solberg allunga dopo la PS9: Neuville fuori fase; Carlo Calcagni il coraggioso, da Mattarella. «Carlo, coraggioso anche nella malattia. Ora vive nella pace»Sorisole, folla al funerale del 12enne morto a causa di una leucemia. La mamma: «Dava forza a tutti noi». Il papà: «Sempre nel giusto». ecodibergamo.it La Storia di Odoardo De Carlo: Profumo, cesto e il Mito Viola Oggi sarebbe stato il compleanno di uno dei pionieri assoluti del basket reggino. Odoardo De Carlo. Lo ricordate La sua profumeria sul Corso Garibaldi non era solo un negozio. Era un luogo d’inc - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.