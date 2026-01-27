Cardiologo Ghio | Sotatercept agisce su causa dell’ipertensione polmonare

Sotatercept rappresenta un passo avanti nel trattamento dell’ipertensione polmonare, agendo sulla causa della malattia, ovvero la proliferazione cellulare. Questo farmaco innovativo potrebbe migliorare la gestione della condizione, offrendo nuove speranze ai pazienti. La ricerca continua a evolversi, evidenziando l’importanza di approcci mirati e personalizzati per affrontare patologie complesse come questa.

(Adnkronos) – "Sotatercept è un farmaco innovativo perché è il primo che va a colpire la causa della malattia, ossia la proliferazione cellulare. I farmaci in commercio, assolutamente efficaci, sono prevalentemente vasodilatatori e, solo in parte, sono in grado di contrastare la proliferazione cellulare. L'innovazione di sotatercept sta dunque nel suo meccanismo d'azione". Così Stefano . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Cardiologo Ghio

Luppi di MSD ha annunciato l’approvazione di Sotatercept, un farmaco innovativo per il trattamento dell’ipertensione polmonare.

L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato il rimborsabile sotatercept, offrendo una nuova opzione terapeutica per i pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare in trattamento da almeno sei mesi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Steve Mozz. . La Mia PRIMA VOLTA Dal DENTISTA | Come in Un FILM HORROR #dentista #videocomico #primavolta #stevemozz ---- SEI GHIOTTO/A DEI MIEI VIDEO Seguimi anche per i video brevi su: • TikTok: stevemozz_ • Instagram: steve_mozz Ci - facebook.com facebook