Cardiologi a convegno per due giorni a Torino | si parlerà del ruolo dell' intelligenza artificiale nelle cure e delle miocarditi

Le giornate cardiologiche di Torino, alla 37ª edizione, si svolgeranno il 29 e 30 gennaio 2026. L’evento riunisce specialisti per discutere delle innovazioni nel settore, con particolare attenzione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle cure e alle miocarditi. Due giorni di approfondimenti e aggiornamenti presso lo Starhotel Majestic e l’Hotel Concord, rivolti a professionisti e operatori del settore sanitario.

Giovedì 29 e venerdì 30 gennaio 2026 allo Starhotel Majestic di corso Vittorio Emanuele II e l'Hotel Concord di via Lagrange a Torino si terranno le giornate cardiologiche torinesi, arrivate alla 37esima edizione. Si annunciano come un appuntamento di primo piano per discutere le nuove frontiere.

