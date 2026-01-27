carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un colono roma protesta

La recente protesta a Roma ha coinvolto i Carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un colono. Il governo italiano ha espresso ferma condanna e ha richiesto chiarimenti all’ambasciatore di Israele in Italia, evidenziando l’importanza di tutelare il rispetto delle forze dell’ordine e delle istituzioni italiane all’estero. La vicenda solleva questioni di sicurezza e diplomazia, richiedendo una risposta ufficiale e adeguata.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani – ha reso noto la Farnesina – ha chiesto di convocare l’ambasciatore di Israele in Italia per chiedere chiarimenti e confermare la dura protesta sull’episodio che ha visto coinvolti due carabinieri in servizio presso il Consolato generale d’Italia a Gerusalemme. I due militari sono stati bloccati in territorio palestinese, vicino Ramallah, probabilmente da un “colono” sotto la minaccia di un fucile mitragliatore. L’ambasciata d’Italia a Tel Aviv ha già rivolto una protesta formale al Governo israeliano rivolgendosi al ministero degli Affari Esteri, al Cogat, allo Stato maggiore delle Idf, alla polizia e allo Shin Bet. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Approfondimenti su Roma Protesta

Ultime notizie su Roma Protesta

