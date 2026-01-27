Cappelli | Rincari pesanti nei parcheggi

Nel 2026, i parcheggi coperti di Torricella e dell’ex Gil ad Ascoli subiranno un aumento delle tariffe di sosta, influendo sulla mobilità nel centro storico. Le nuove tariffe rappresentano un cambiamento importante per residenti e visitatori, che dovranno pianificare con attenzione le proprie soste. L’aggiornamento delle tariffe è parte di una più ampia strategia di gestione e valorizzazione delle aree di parcheggio urbane.

Il 2026 si apre con nuovi rincari delle tariffe della sosta nei parcheggi coperti di Torricella e dell'ex Gil, due strutture strategiche per l'accesso al centro storico di Ascoli. Un aumento che riaccende il dibattito politico e istituzionale sulla gestione dei parcheggi cittadini e che porta all'attacco Gregorio Cappelli, consigliere comunale di 'Ascoli Bene Comune', critico nei confronti del gestore privato e dell'amministrazione comunale. Entrambi i parcheggi sono gestiti da Saba, società recentemente acquisita dal gruppo europeo Interparking. Un passaggio che, secondo Cappelli, rende ancora più evidente lo squilibrio tra interessi economici e tutela dei cittadini.

