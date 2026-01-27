Capello | Rimonta del Milan come nel 2022? No manca un difensore e qualcos’altro Inter troppo superiore

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, dice che questa volta la rimonta come nel 2022 non ci sarà. Secondo lui, i rossoneri mancano di un difensore e qualcos’altro, e l’Inter appare troppo forte. L’allenatore non vede possibilità di sorpasso e punta il dito sulla superiorità degli nerazzurri. Un commento diretto che mette in chiaro il divario tra le due squadre a poche giornate dalla fine del campionato.

Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' è presente un'intervista esclusiva a Fabio Capello, ex tecnico del Milan. Al centro della conversazione il duello al vertice della Serie A, con l'Inter di Christian Chivu in testa alla classifica a quota 52 punti e il Milan di Massimiliano Allegri all'inseguimento con 47 punti. Una sfida che coinvolge i rossoneri anche nella corsa alla Champions League, dove sarà fondamentale difendere la posizione dalle inseguitrici. Di seguito un estratto delle dichiarazioni di Capello sui rossoneri, che si trovano ora in una situazione simile a quella che si verificò prima del derby del 2022, che fece cominciare la rimonta rossonera.

L’analisi di Capello evidenzia come la lotta scudetto si sia concentrata principalmente tra Inter e Milan.

Capello analizza le ultime performance di Milan e Inter, evidenziando una maggiore passività dei rossoneri rispetto ai nerazzurri.

