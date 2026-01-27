Canestrari | L’Alma ha dato un gran messaggio di forza

L’Alma continua il suo momento positivo, conquistando la quinta vittoria consecutiva. Dopo il pareggio contro Lunano a dicembre, la squadra dimostra forza e continuità sotto la guida del direttore sportivo Roberto Canestrari. Questa serie di successi testimonia il buon stato di forma e la crescita della squadra in questa stagione.

"Una grande dimostrazione di forza!". L’Alma infila la quinta vittoria consecutiva dopo il pareggio a dicembre in casa della capolista Lunano e il direttore sportivo Roberto Canestrari si gode il momento d’oro dei granata. Il 4-1 rifilato alla Real Metauro domenica scorsa sul neutro di Fossombrone è molto significativo per il diesse fanese: "Sulla carta era una partita difficile, certamente non semplice in quanto affrontavamo la terza forza del campionato. Si era parlato di quasi derby e dunque potevano esserci delle insidie, come poi si è rivelato con quel loro vantaggio iniziale". Pronti via e il bomber Traini, da vecchia volpe, ha capitalizzato la prima occasione della partita (7’) capitata ai gialloverdi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

