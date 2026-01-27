Can Yaman | Mi hanno fermato perché sono famoso Non c' è stato nessun arresto

Can Yaman ha chiarito la sua posizione dopo essere stato fermato dalla polizia di Istanbul. L’attore ha spiegato di essere stato fermato non per motivi penali, ma perché riconosciuto pubblicamente. La vicenda, avvenuta due settimane fa, ha attirato l’attenzione dei media, ma non ha portato a un arresto. Can Yaman ha ribadito di essere estraneo alle accuse e ha sottolineato la natura della sua presenza in Turchia.

A due settimane dalla vicenda che lo ha visto suo malgrado protagonista delle cronache, Can Yaman è tornato a parlare di quanto accaduto in Turchia, con la polizia di Istanbul che lo ha fermato in un locale della città mentre svolgeva le indagini sul traffico di droga. L'attore, noto per i suoi.🔗 Leggi su Today.it

Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato fermato in Turchia nell'ambito di un'indagine sul consumo di droga.

Can Yaman è stato fermato e successivamente rilasciato a Istanbul.

