campione mondiale di pizza che festa per il pievarino parietti

La storia di Parietti, campione mondiale di pizza, nasce a Pieve a Nievole. Partito con passione, ha viaggiato il mondo perfezionando le sue tecniche, fino a ottenere riconoscimenti internazionali. Questa narrazione evidenzia il percorso di dedizione e talento di un artista della pizza, esempio di come la passione possa portare a raggiungere traguardi importanti.

È partito da Pieve a Nievole con una grande passione, ha girato il mondo e ora il mondo l’ha fatto suo. Gregorio Parietti è campione mondiale di pizza. A ’Pizza senza frontiere 2026’ a Rimini ha appena sfidato e sconfitto un esercito di colleghi armati di mattarello e pronti a dare il meglio nel mix magico farina-lievito e manualità. Ha vinto senza se e senza ma, oltretutto, con un punteggio più alto rispetto anche al campione dello scorso anno. Il suo cavallo di battaglia è stato un imbattibile pane arabo, dai profumi e dai sapori tipici della nostra terra, uniti a maestria, passione e gusto. "È una gioia immensa – commenta Gregorio di ritorno da Rimini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gregorio, riconosciuto come il campione della pizza, ha conquistato il titolo mondiale durante la competizione “Pizza senza frontiere 2026” a Rimini.

