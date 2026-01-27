Campione mondiale di pizza Che festa per il pievarino Parietti

Da lanazione.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia di Parietti, campione mondiale di pizza, nasce a Pieve a Nievole. Partito con passione, ha viaggiato il mondo perfezionando le sue tecniche, fino a ottenere riconoscimenti internazionali. Questa narrazione evidenzia il percorso di dedizione e talento di un artista della pizza, esempio di come la passione possa portare a raggiungere traguardi importanti.

È partito da Pieve a Nievole con una grande passione, ha girato il mondo e ora il mondo l’ha fatto suo. Gregorio Parietti è campione mondiale di pizza. A ’Pizza senza frontiere 2026’ a Rimini ha appena sfidato e sconfitto un esercito di colleghi armati di mattarello e pronti a dare il meglio nel mix magico farina-lievito e manualità. Ha vinto senza se e senza ma, oltretutto, con un punteggio più alto rispetto anche al campione dello scorso anno. Il suo cavallo di battaglia è stato un imbattibile pane arabo, dai profumi e dai sapori tipici della nostra terra, uniti a maestria, passione e gusto. "È una gioia immensa – commenta Gregorio di ritorno da Rimini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

campione mondiale di pizza che festa per il pievarino parietti

© Lanazione.it - Campione mondiale di pizza. Che festa per il pievarino Parietti

Approfondimenti su Parietti Pizza

Gregorio è il campione della pizza. Vince il titolo mondiale

Gregorio, riconosciuto come il campione della pizza, ha conquistato il titolo mondiale durante la competizione “Pizza senza frontiere 2026” a Rimini.

Pizza fatta in casa protagonista del Campionato mondiale della Pizza 2026

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Parietti Pizza

Argomenti discussi: Campione mondiale di pizza. Che festa per il pievarino Parietti; Luigi Cappuccio è il nuovo Campione Mondiale di Pizza Napoletana Tradizionale; Luigi Cappuccio è il nuovo Campione Mondiale di Pizza Napoletana Tradizionale; Studente riminese campione del mondo di pizza napoletana al Sigep.

campione mondiale di pizzaPizza Napoletana Tradizionale. Rimini incorona il nuovo campione mondiale Luigi Cappuccio: Vorrei aprire una pizzeria tutta miaRimini ha un nuovo campione mondiale di pizza napoletana tradizionale: si chiama Luigi Cappuccio, (classe 2007), è napoletano di origine ma riminese ... chiamamicitta.it

campione mondiale di pizzaGregorio è il campione della pizza. Vince il titolo mondialeGregorio Parietti, di Pieve a Nievole, pizzaiolo del Bimbotto di Vorno, trionfa alla speciale competizione Pizza senza frontiere di Rimini. Ho proposto il mio pane arabo tipico ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.