Il Campionato Nazionale di Ciclocross si svolgerà al Parco Fluviale Alex Langer di Monte Urano, giunto alla settima edizione. L’evento, organizzato dalla Asd New Limits Monturanese in collaborazione con le istituzioni locali e regionali, si terrà nel fine settimana e rappresenta un’importante occasione per gli appassionati di questa disciplina.

Campionato Nazionale Ciclocross Csi, settima edizione: si svolgerà il sabato e domenica al Parco Fluviale Alex Langer di Monte Urano, organizzato dalla Asd New Limits Monturanese in collaborazione con il Comitato regionale Csi Marche e provinciale Fermo e con il patrocinio del Comune di Monte Urano. Circa 200 gli atleti coinvolti che si misureranno su un anello molto impegnativo all’interno del Parco. Sabato 31 ci sarà la manifestazione riservata atleti tesserati della Federazione e degli altri enti collegati mentre il Campionato Nazionale per i tesserati Csi sarà il pezzo forte della domenica con tre partenze in programma e quindi maglie tricolori in relazione alle varie categorie, da assegnare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campionato Ciclocross, settima edizione: ecco tutti i dettagli

