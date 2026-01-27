Campania D’Errico | Salario minimo primo atto della Giunta Fico E’ la direzione giusta
La Regione Campania si impegna a introdurre un salario minimo regionale, come primo passo della Giunta guidata da Roberto Fico. Questa misura mira a migliorare le condizioni lavorative e a garantire maggiore equità tra i lavoratori locali. L'iniziativa rappresenta un segnale di attenzione alle esigenze dei cittadini e al rafforzamento delle politiche di tutela del lavoro nella regione.
Tempo di lettura: 2 minuti «Il salario minimo regionale è il primo atto della Giunta guidata da Roberto Fico. Un segnale politico fortissimo: nella Campania che vogliamo costruire nessun lavoratore deve essere povero e nessuno deve vivere in difficoltà pur lavorando». – Lo dichiara Davide D’Errico, consigliere regionale del gruppo Fico Presidente e firmatario della mozione, commentando l’approvazione della misura che, una volta pienamente operativa, garantirà aumenti fino a 200–300 euro al mese a centinaia di lavoratori impiegati negli appalti della Regione, delle ASL e delle società partecipate, tra cui vigilanti, manutentori e addetti alle pulizie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Campania, il primo atto della giunta Fico è una legge sul salario minimo
La Regione Campania, sotto la guida di Roberto Fico, ha approvato un provvedimento che istituisce una legge sul salario minimo.
Il primo atto di Fico: la legge sul salario minimo in Campania a 9 euro l’ora nei contratti pubblici regionali
La proposta di legge sul salario minimo a 9 euro all’ora in Campania mira a regolamentare i contratti pubblici regionali.
Salario minimo a 9 euro negli appalti regionali: cosa prevede la legge della CampaniaLa proposta di legge approvata dalla giunta Fico approda in Consiglio regionale: ma qual è il meccanismo del salario minimo a 9 euro / ora? fanpage.it
Campania svolta con Fico: la mossa sul salario minimo sorprende tuttiCampania, la prima delibera di Roberto Fico è per il salario minimo ai lavoratoriUna svolta simbolica per il lavoro in regioneLa prima delibera della ... assodigitale.it
#Salerno- Fico " il Ruggi non sarà commissariato, presto un nuovo direttore". Oggi in Giunta abbiamo avviato la procedura per scegliere il nuovo DG #Ospedali #Ruggi #Commissariato #Direttore #Giunta #Fico #NanoTV - facebook.com facebook
Il primo provvedimento della Giunta Fico è un ddl sul salario minimo. Il governatore: 'diciamo no al lavoro povero' #ANSA x.com
