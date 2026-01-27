Campania D’Errico | Salario minimo primo atto della Giunta Fico E’ la direzione giusta

La Regione Campania si impegna a introdurre un salario minimo regionale, come primo passo della Giunta guidata da Roberto Fico. Questa misura mira a migliorare le condizioni lavorative e a garantire maggiore equità tra i lavoratori locali. L'iniziativa rappresenta un segnale di attenzione alle esigenze dei cittadini e al rafforzamento delle politiche di tutela del lavoro nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti «Il salario minimo regionale è il primo atto della Giunta guidata da Roberto Fico. Un segnale politico fortissimo: nella Campania che vogliamo costruire nessun lavoratore deve essere povero e nessuno deve vivere in difficoltà pur lavorando».  – Lo dichiara Davide D’Errico, consigliere regionale del gruppo Fico Presidente e firmatario della mozione, commentando l’approvazione della misura che, una volta pienamente operativa, garantirà aumenti fino a 200–300 euro al mese a centinaia di lavoratori impiegati negli appalti della Regione, delle ASL e delle società partecipate, tra cui vigilanti, manutentori e addetti alle pulizie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

