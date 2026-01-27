La proposta di Bilotti del M5S evidenzia l'importanza di stabilire una retribuzione minima oraria come passo concreto per tutelare la dignità del lavoro. Un intervento che mira a garantire condizioni più giuste e sostenibili per i lavoratori, sostenendo un principio fondamentale di equità e rispetto nel mondo del lavoro.

«La dignità del lavoro è un principio fondamentale che deve guidare le scelte di una politica che vuole davvero stare al fianco delle persone. Per questo, accolgo con grande soddisfazione il disegno di legge approvato dalla Giunta della Regione Campania, guidata dal presidente Roberto Fico, sulla retribuzione oraria minima». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. «Questo provvedimento, che ora sarà trasmesso al Consiglio regionale cui spetta l'esame e l'approvazione definitiva, si inserisce nel solco delle battaglie che il Movimento 5 Stelle porta avanti da tempo.

© Anteprima24.it - Campania, Bilotti (M5S): “Retribuzione minima oraria passo concreto per la dignità del lavoro”

