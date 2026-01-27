camera ardente nella sala dei baroni per sabatino santangelo

La camera ardente presso la Sala dei Baroni di Castel Nuovo onora la memoria di Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli. L’allestimento, disposto dal sindaco Gaetano Manfredi, rappresenta un momento di raccoglimento e rispetto per un personaggio che ha contribuito alla storia della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha disposto l’allestimento nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo della camera ardente per Sabatino Santangelo, già vicesindaco della città. La camera ardente sarà aperta al pubblico nella giornata di domani dalle ore 10 alle 17.30. I funerali saranno celebrati giovedì 29 gennaio, alle ore 11.30, nella chiesa di Santa Maria di Piedigrotta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La camera ardente di Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli, è stata allestita nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo, come disposto dal sindaco Gaetano Manfredi.

È deceduto Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli, all’età di 89 anni.

Napoli, morto Sabatino Santangelo: la camera ardente nella Sala dei BaroniIl sindaco Gaetano Manfredi ha disposto l’allestimento nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo della camera ardente per Sabatino Santangelo, ... msn.com

