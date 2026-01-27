La scadenza per richiedere l’esenzione dal Canone Rai si avvicina. È importante conoscere la data limite per evitare eventuali sanzioni o addebiti. In questa guida, troverai tutte le informazioni necessarie per completare correttamente la procedura prima della scadenza.

Mancano pochi giorni alla scandenza del termine entro il quale presentare la richiesta di esenzione dal pagameno del canone Rai. La scadenza canonica è fissata al 31 gennaio, ma dal momento che la data cade di sabato, è stato deciso di posticipare al 2 febbraio. Chi presenterà correttamente la domanda, e si rivelerà essere in possesso di tutti i requisiti necessari, potrà evitare l'addebito di 90 euro per l'intero anno 2026. Per ottenere l'esenzione è necessario presentare un apposito modello in cui si attesta e si dimostra di essere in possesso dei requisiti previsti che inseriscono il contribuente in una delle categorie che non sono tenute a versare la cifra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cambia la data per l'esonero Canone Rai: ecco quando sarà la scadenza

Approfondimenti su Canone Rai

Nel 2026, il Canone Rai si conferma pari a 90 euro, inserito nella bolletta dell’energia elettrica.

L’esenzione dal canone Rai 2026 è in scadenza: è importante conoscere i requisiti e le modalità di richiesta, soprattutto per chi desidera risparmiare o evitare il pagamento.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Canone Rai

Argomenti discussi: Data Act, c’è un aggiornamento delle FAQ: cosa cambia per aziende e utenti; Pensione febbraio, cambia il giorno: ecco la data di pagamento; Cloud: dalla sovranità digitale alla Private AI. Perché l’Europa deve accelerare ora e cosa cambia per i decision maker; Biglietti Juventus - Como | Serie A 2025-2026.

Cambia la data per l'esonero Canone Rai: ecco quando sarà la scadenzaDal momento che il termine ordinario del 31 gennaio cade di sabato è stato deciso di posticipare la scadenza al 2 febbraio: ecco cosa sapere ... ilgiornale.it

Ora è ufficiale: cambia la data della finale di Copa del Rey 2025-2026Il presidente della Federazione calcistica spagnola ha confermato quanto riportato dai rumors: cambierà la data della finale di Copa del Rey. derbyderbyderby.it

Canone Rai, l'esonero va richiesto entro il 2/2: chi può evitare l’addebito e come - facebook.com facebook

Dietro l'angolo l'appuntamento con il canone RAI speciale per le partite IVA: entro il 31 gennaio 2026 si paga la tassa sulla TV, in un'unica soluzione o a rate. Le tariffe dovute in base all'attività svolta - Tasse / Pubblico, Ministero per le Imprese… x.com