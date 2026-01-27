Calciomercato | ufficiale Maldini alla Lazio La Juve cerca punte

La Lazio annuncia l’acquisizione temporanea di Daniel Maldini, proveniente dall’Atalanta, con opzione e obbligo di riscatto. La società rafforza così la rosa, offrendo nuove opportunità al giovane calciatore. Questa operazione si inserisce nel contesto del mercato estivo, con diverse squadre attive nel rafforzare le proprie formazioni.

AGI - La Lazio batte un colpo, Daniel Maldini è un nuovo giocatore biancoceleste. La Lazio "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall'Atalanta". Chiuso dall'arrivo di Giacomo Raspadori, l'ormai ex attaccante dell' Atalanta ha accettato l'offerta: ai bergamaschi un milione di euro per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Il figlio d'arte è arrivato ieri a Fiumicino e ha effettuato le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto. Edoardo Motta, invece, andrà a sostituire Mandas. 🔗 Leggi su Agi.it

