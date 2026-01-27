Calciomercato Napoli | Holm obiettivo in difesa frenata Terrier e c’è un retroscena su Alisson Santos
Il calciomercato del Napoli si concentra su Holm in difesa, mentre l'interesse per Terrier ha subito una battuta d'arresto. Si discute anche di un possibile retroscena riguardante Alisson Santos. In questo contesto, la società valuta le migliori strategie per rafforzare la rosa senza trascurare le variabili di mercato.
Approfondimenti su Calciomercato Napoli
Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve ci riprova per Kolo Muani, Napoli su Alisson Santos e Fortini
Il calciomercato di oggi offre aggiornamenti sulle trattative in corso tra le principali squadre di Serie A, con focus su Juventus, Napoli e altre.
Calciomercato Napoli, nuova idea per la fascia: tentativo in corso per Alisson Santos dello Sporting! I dettagli
Il Napoli sta valutando un possibile acquisto per la fascia sinistra, con un tentativo in corso per Alisson Santos dello Sporting.
Ultime notizie su Calciomercato Napoli
Calciomercato Napoli: Holm obiettivo in difesa, frenata Terrier e c’è un retroscena su Alisson Santos. Tutte le mosse del ds MannaCalciomercato Napoli: Holm obiettivo in difesa, frenata Terrier e c’è un retroscena su Alisson Santos. Tutte le mosse del ds Manna Sono giorni di lavoro febbrile a Castel Volturno. Il calciomercato di ... calcionews24.com
Calciomercato Napoli, il sogno Lookman: David Neres si opera oggi a LondraL'esordio di Giovane, ieri a Torino, è stato un apostrofo azzurro tra le parole calcio e mercato. Ma non basta: il Napoli lo sa. E quindi da oggi ... ilmattino.it
Calciomercato: #Lookman al #Napoli non fattibile questo gennaio, possibile forse in futuro. Fabrizio Romano: “#Sancho e #Terrier sono trattative molto complicate. Né il Bayer Leverkusen né l’Aston Villa vogliono liberare i giocatori, almeno per ora.” https://ww - facebook.com facebook
Calciomercato Napoli: Juanlu primo nome per la fascia, si segue Fortini #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Napoli #Juanlu x.com
