In vista delle ultime giornate del calciomercato invernale 2026, il Milan lavora per rafforzare la propria difesa. La società segue con attenzione le trattative in corso, puntando a un innesto che possa contribuire alla crescita della squadra. Restano da definire le cessioni e le eventuali ufficializzazioni, mantenendo alta l’attenzione sui rumors e le novità di questa fase cruciale.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

MERCATO INVERNALE SERIE A:RUMORS/ACQUISTI CONFERMATI E TRATTATIVE PT.1

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Calciomercato Milan 2025-26: acquisti e cessioni dei rossoneri; Il tabellone del mercato invernale 2026 della Serie A; Acquisti e cessioni: il tabellone del calciomercato invernale di Serie A; Calciomercato, gli affari ufficiali: tutti gli arrivi e le partenze nelle 20 squadre di Serie A.

