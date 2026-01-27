Il Napoli continua a monitorare Lookman, Terrier e Sancho, ma al momento le trattative sono in fase di stallo. Attualmente, non ci sono offerte concrete, e le possibilità di un acquisto a gennaio sembrano limitate. La società rimane comunque attenta alle eventuali opportunità future nel mercato.

Il Napoli segue Lookman, Terrier e Sancho, ma al momento le trattative sono bloccate e ci sono solo sondaggi senza offerte concrete. Napoli osserva Lookman: trattativa al momento bloccata. Fabrizio Romano e Matteo Moretto riportano sul loro canale YouTube: “Fa sempre sognare sia i tifosi dell’Atalanta, che lo hanno già con sé, sia quelli che lo vorrebbero. Ricorderete, insomma, quello che è successo la scorsa estate: Atletico, Inter e non solo, con Lookman al centro di diversi interessi. In queste ore, molte domande riguardano un possibile interesse del Napoli. Al momento, però, come abbiamo raccontato, non risulta esserci una trattativa concreta: sia a livello di formula sia di incastri, la situazione non è semplice. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Calciomercato: Lookman al Napoli non fattibile questo gennaio, possibile forse in futuro

